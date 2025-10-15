ЗАРЕЖДАНЕ...
Цончо Ганев: Това правителство е разклатено и е на път да падне
©
Това заяви в парламента зам. -председателят на Народното събрание Цончо Ганев във връзка с проведените местни избори в града.
"Ситуацията е меко казана неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП. Това правителство е разклатено и е на път да падне. Борисов публично осъзна, че Пеевски го е овладял. Ще стане господин никой, ако отиде на преговори с лидера на ,,ДПС-Ново Начало".
Ганев каза още, че ситуацията, в която се намираме е безпрецедентна.
"Всичко, което се очаква да се случи е пагубно", каза Ганев за лидера на ,,Възраждане''.
Още от категорията
/
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за руска пропаганда в български медии
14.10
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България! Споделям мнението на Борисов!
14.10
Инж. Вълчев: Ползите от изграждането на АМ "Рила" ще бъдат повече, отколкото разходите за нейното изграждане
14.10
Регионалният министър: От утре товаримостта на камионите ще бъде контролирана от асфалтовите сензори
14.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иван Анчев: СГП отказа да образува производство по сигнала за рус...
22:03 / 14.10.2025
Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
19:21 / 14.10.2025
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управле...
19:23 / 14.10.2025
Майка на три момчета от България почина след планувана операция в...
19:22 / 14.10.2025
За четвърти път съдът в Хасково отложи делото срещу Мюмюн Искенде...
19:22 / 14.10.2025
Отново студ в България
18:24 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.