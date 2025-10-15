Изборите в Пазарджик направиха това, за което ние говорим от много време- Пеевски и неговата партия след като превзе и ликвидира Доган, прави абсолютно същото с ГЕРБ.Това заяви в парламента зам. -председателят на Народното събрание Цончо Ганев във връзка с проведените местни избори в града."Ситуацията е меко казана неприятна за ГЕРБ и коалиционните им партньори от ИТН и БСП. Това правителство е разклатено и е на път да падне. Борисов публично осъзна, че Пеевски го е овладял. Ще стане господин никой, ако отиде на преговори с лидера на ,,ДПС-Ново Начало".Ганев каза още, че ситуацията, в която се намираме е безпрецедентна."Всичко, което се очаква да се случи е пагубно", каза Ганев за лидера на ,,Възраждане''.