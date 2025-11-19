Цончо Ганев в Сиан: България има исторически шанс да стане ключов логистичен център между Европа и Азия
Делегация на "Възраждане“, водена от него, участва в международната платформа, посветена на развитието на железопътния експрес Китай–Европа — един от ключовите елементи на глобалната инициатива "Един пояс, един път“.
В изявлението си Ганев подчерта: "Съвременният път на коприната се движи по релси, преминава граници, превозва безброй стоки и още повече - икономически възможности, технологичен прогрес и културен обмен. Това не е видение от бъдещето, а реалността на железопътният експрес Китай - Европа – кръвоносен съд на модерната глобална икономика и един от стълбовете на инициативата "Един пояс, един път“, каза Ганев.
Той отбеляза, че влаковите композиции достигат крайните си дестинации два пъти по-бързо от морските маршрути, което ги прави особено ценни за пренос на високотехнологични изделия и компоненти с висока добавена стойност.
"Железопътният експрес Китай-Европа предлага уникално балансирано решение между скорост, цена и екология. В сравнение с морския транспорт, който отнема 35- 45 дни, железопътните композиции достигат до местоназначението си само за половината време – за 15-20 дни. Икономическвта изгода е огромна!". Това заяви Цончо Ганев.
В речта си той открои и значението на географското положение на България, което определи като "най-голямото природно богатство“ на страната, като изброи транспортинте коридори.
"Голямата сила на България не е само в железопътната мрежа, а в пособността да я интегрира с други видове транспорт. Това е нашето решаващо предимство: Пристанища Бургас и Варна - тези две ключови черноморски пристанища могат да се превърнат в силни международни центрове. Пристанище Бургас, като крайна точка на железопътната линия София-Пловдив-Бургас и като част от трансевропейският транспортен коридор № 8, заема изключително важно място", подчерта Цончо Ганев.
Той изтъкна разположението на Пловдив, което го прави идеален кандидат за голям сухоземен логистичен парк, а софийското летище може да бъде включено в веригата за много стоки, изискващи бърза доставка, предлагайки комплексно логистично решение", изброи в речта си Цончо Ганев.
Той увери, че "Възраждане“ ще продължи да работи активно за реализирането на проектите по инициативата "Един пояс, един път“ и за укрепване на икономическите връзки между София и Пекин.
"Ако действаме сега, можем да превърнем България не просто в транзитен пункт, а в истински архитект на регионалната търговия и в източник на просперитет за бъдещите поколения“, заяви Цончо Ганев пред международния форум в Сиан.
