За последните 30 години загубихме около 300 000 семейни стопанства и гръбнакът на уязвимите сектори – плодове, зеленчуци и животновъдство, беше пречупен. Това се отрази на потенциала, който имахме – от нетен експортен износител в момента сме в незавидно положение заради сбъркани политики и липса на адекватни решения от страна на управляващите. Това каза председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков внаСекторът на плодове и зеленчуци е изключително уязвим и много трудно може да съществува без подпомагане и целенасочени политики от страна на държавата, заяви той. "Как ще произвеждаме плодове и зеленчуци, след като не можем да използваме водните си ресурси? Нямаме адекватни компенсаторни механизми, няма адекватни застрахователни мерки. Застрахователите не искат да застраховат в периодите, в които има замрази. Тази година над 95% от плодовете измръзнаха и почти няма българско производство. Държавниците и тези, които управляват българското земеделие, трябва да се обърнат към този уязвим сектор, защото ние сме функция на техните политики“, заяви Цветан Цеков.Необходими са целенасочени и комплексни мерки в посока възстановяване на поливното земеделие, осигуряване на работна ръка, гарантиране на пазари за земеделската продукция и субсидии за производителите. "Малките земеделски стопанства трябва да може да ползват вода на уведомителен режим от повърхностните водоизточници. Трябва да има политики по отношение на тази субсидирана заетост, за да може един земеделски производител да наеме работна ръка. Трябва да има гарантирано място в пласмента, защото много български земеделски производители не могат да пласират продукцията си“, изброи председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“.Липсват адекватни мерки и за стимулиране на младите земеделски производители, добави той.Продукцията от трети страни подбива цените на земеделските производители заради по-ниската си себестойност. Част от препаратите за производство са забранени в Европейския съюз, отбеляза Цветан Цеков. "Системата за контрол през БАБХ, през институциите, които трябва да контролират, е неадекватна. В един момент българският производител произвежда при ограничения, наложени по определени стандарти, и естествено себестойността е по-висока. Нахлува продукция от Украйна, от Турция, която влиза в търговския пласмент и с нелоялни практики измества българската продукция. Търговците търсят най-евтиното, не най-качественото и в търговската верига попада продукция, която се произвежда с препарати, които са токсични за организмите“, обясни той.