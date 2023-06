Цветан Цветанов: В парламента са удовлетворени, че вече няма главен прокурор

© Bulgaria on Air "Ще се запази статуквото, което наблюдаваме от 2013 година, ще се работи по определен план, обслужвайки определени интереси и в момента с този избор, който беше направен, аз мога да кажа, че се връщаме във време, в което всички тези активни дела ще бъдат сложени на трупчета или ще бъдат прекратени", каза лидерът на Републиканци за България Цветан Цветанов в BG on AIR.



По думите му в парламента вече всички са удовлетворени от това да няма главен прокурор, който да иска имунитети.



"Могат да се създадат и комисии, които да отложат евентуалното даване на тези имунитети и тези, които трябва да извършат процесуално-следствени действия, ако бъдат махнати имунитетите, те ще бъдат блокирани, а и не изключвам възможността някои от тези дела да бъдат прекратени и това ще бъде отново разочарование за българското общество. Борисов не си даде имунитета, но ако се върнем в началото, когато се създаваше политическа партия ГЕРБ, тогава ценностите и посланията, които правехме във всичките срещи с нашите избиратели, казвахме, че при най-малки съмнения, трябва да се минава през съответните контролни органи, за да се извършат съответните проверки. За първи път лидер на партия, който беше най-големият радетел на това нещо се скри зад Комисията за имунитетите и не си даде имунитета", припомни Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.



"Вече се заговори за ДНК профил, който е бил отказан от Борисов. Аз мога да кажа, че нямам никакви притеснения, по което и да е било разследване да дам ДНК, защото нямам никакви притеснения от това, което съм правил и това, което правя. От тази гледна точка смятам, че това е възможността през тази временна комисия да отложим до избора на временно изпълняващия главен прокурор", поясни лидерът на Републиканци за България.



Той е на мнение, че се връщаме в периода на 2007 - 2008 г. като усещане в хората.



"В момента това, което наблюдаваме с всичките тези законодателни промени, конституционни промени – всичко това отива към един период от 2013г. , когато всъщност имаше изключително голямо влияние на определени партии и определени личности, които манипулираха обществото и успяха да създадат това, което имаме днес. Говорих с един представител от "Продължаваме промяната", който е бил дори в листата, той е възмутен от това, което се случва в момента и казва, че това е подигравка с доверието и анти-говоренето, което беше през цялата кампания срещу модела "Борисов". Защото искам да правим разграничаване между Борисов и ГЕРБ като цяло, защото ГЕРБ има много стойностни хора", категоричен е Цветанов.