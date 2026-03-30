Кампанията върви през призмата политиците да говорят на електората си, отколкото да влизат в преки сблъсъци. Това е очаквано, тъй като вота е доста фрагментиран. Това каза политологът Цветанка Андреева в предаванетона"Очакването, че ще има голяма вълна за формацията на бившия президент и това ще предопредели така следващото управление, не се случи. Макар че социолозите го сочат като първа сила, той не събира така необходимата електорална подкрепа, за да хване здраво управлението. Той мина пика си в политическата кариера", коментира гостът.Относно нападките между ПП-ДБ и "Прогресивна България" Андреева заяви: "Ако гледаме предизборната риторика, те са невъзможни за сместване на едно място партийни субекти. Но предизборната риторика не бива да ни подлъгва, защото ние виждаме тази колаборация в ход в момента. Според мен служебното правителство е съюз между Радев и ПП-ДБ".По думите ѝ обаче е трудно да каже дали една такава коалиция ще се случи след изборите, тъй като не е ясно дали няма да се наложи появата и на трети партньор."От друга страна, такава коалиция изглежда възможна като живот, но не я виждам стратегически устойчива във времето, именно поради различията в геополитиката им. Рано или късно, в този нестабилен свят, те ще се сблъскват точно по тези теми", подчерта Андреева."Така че всичко, което ни обещаваше Радев, че ще стабилизира властта в държавата, че ще стабилизира институциите, то просто няма да се случи.Неслучайно много колеги говорят за евентуални следващи и по-следващи предсрочни парламентарни избори", каза още политологът.Според нея алтернативата на кабинета "Желязков" изглежда много несигурна и тревожна.