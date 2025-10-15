ЗАРЕЖДАНЕ...
Цветанка Андреева за политическата криза: Очакват ни новости, кабинетът ще се преформатира
©
За това защо изборите в Пазарджик са послужили като катализатор за политическата криза, Андреева коментира: "Някак странно беше в момент, в който светът е геополитика отвсякъде ние да се вторачим в резултатите в Пазарджик. Но те така или иначе бяха интересни, защото създадоха една нова ситуация, различна разбира се от националната политическа картина. Това шесто място за ГЕРБ – на всички, които наблюдават изборите, е ясно, че проблемът не е електорален или политически, а чисто организационен. По-скоро те не са провели тази кампания, в която да играят за първо място".
И допълва: "Това между другото е белязано от редица предишни ходове. Неиздигайки кандидатура там за кмет, всъщност те сякаш са се отказвали от политическата игра на местен терен. Това не вярвам да е неочаквано за ГЕРБ, но самото изместване на битката някак си се получи между двата полюса в политиката, между ДПС и либералната коалиция, и това придаде много по-различен прочит на ситуацията. Както виждате, някак си драмата на обсъждане беше победата на ДПС, именно над идеологическия за тях враг – ПП-ДБ".
Още по темата
/
Георг Георгиев: Готови сме за честен и открит разговор. Опцията с изборите винаги е на масата, но това е ядрен вариант
15.10
Още от категорията
/
Д-р Станимир Хасърджиев: Нашата здравна система се оценява като една от най-недостъпните в Европа
15.10
Да видиш сина си след 2 години в плен на ХАМАС: Майката на Матан, който има български корени - неузнаваема
13.10
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11.10
Цветан Цеков: Производителите на плодове и зеленчуци ще получат 7,4-те милиона евро от кризисния резерв на ЕС, но сумата няма как да компенсира загубите
09.10
Николай Василев: Категорично няма нужда да се вдигат данъците, проблемът е в разходната част на бюджета
09.10
Д-р Иванова: Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви
09.10
Директорът на Берое Иван Николов: Нашата идея е състезателките ни да усетят нивото на световния баскетбол
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Какво крие шефът на НЗОК? От какво се крие шефът на НЗОК?
22:48 / 15.10.2025
Предложиха 31 декември и 2 януари да бъдат неприсъствени единстве...
22:33 / 15.10.2025
Русинова: Очаква се до 31 октомври МС да е готов да внесе Бюджет ...
21:45 / 15.10.2025
КНСБ: Разлика между доставната и продажната цена в търговските ве...
21:46 / 15.10.2025
Социолог за изхода от правителствената криза: Да бъдат сменени ня...
22:33 / 15.10.2025
Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортн...
20:28 / 15.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.