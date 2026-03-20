Хартията за машините не се тества преди деня на изборите и това може да доведе до проблеми. За това предупреди Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия, пише БНТ.По думите й Изборният кодекс в момента не позволява да се правят тестове с хартията преди вота."Преди машините не бяха принтери и не отчитаха гласовете и имахме само контролни разписки хартията не беше на особен отчет, под контрола на МФ както е сега и тогава произодителя правеше тестове. Обаче сега никой няма право,това е параокса и ако се докаже, че някоя хартия някоя хартия трябва да се напави нещо технологично с нея, това няма как да се параметризира в сертификата на машините", обясни Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия.Пенева коментира предстоящите избори, технологиите и ролята на гражданските наблюдатели. По думите й подготовката за изборите на 19 април върви с интензивни проверки и дискусии за честността на процеса.Пенева припомни проблемите от последните избори и ограниченията за българските граждани извън ЕС:"Спомняме си неслучилите се законопроекти, които предлагаха най-разнообразни решения на проблемите, които бяха констатирани в решение на Конституционно дело 33 от 2024 година. За съжаление нищо от това не се случи на предстоящите избори, които ще бъдат след около един месец. Единственото, което се случи, беше поредното ограничение на правата на гражданите, а именно намаление на секциите в страни извън Европейския съюз, което всички знаем до какво ще доведе и ще видим след един месец затрудненията и проблемите при гласуването на българските граждани извън Европейския съюз.“Тя похвали подобрената координация между ЦИК и други институции, както и по-голямото чуваемост на гражданския глас."Сега наблюдаваме една много добра координация, както в Централната избирателна комисия, така и опит за координация между другите институции, които ръководят изборният процес. Включително и нас, гражданските организации, като че ли по-вече ни се чува гласа сега.“