Цветлин Йовчев: Кабинетът пресъздава възможностите за коалиция между ПП-ДБ и президента
© bTV
"От състава на кабинета остават едни съмнения, че като че ли той така пресъздава възможностите за една бъдеща коалиция - между ПП-ДБ и политическата формация на президента“, заяви той.
Според него е много е важно какъв екип ще подбере в момента назначеният за служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.
Йовчев смята, че липсата на коментар от страна на Даниел Митов за "Петрохан“ през последните три седмици е било грешка.
"Една от основните комуникационни грешки, която беше допусната, е, че информацията не излизаше по официалните канали в достатъчно обем и не бе поднесена по начин, по който да е абсолютно разбираем и да осветли какво се случва и в каква посока върви разследването“, коментира Цветлин Йовчев.
"Информацията излизаше на парче по неофициални канали. Тази информация беше непълна, често беше и погрешна, но тя даде въпрос възможност за съвсем грешни интерпретации и формиране вече на определени представи в хората. Впоследствие вече, ако излизат властите и се опитват да опровергаят тези формирани представи, да ги променят, това вече става много трудно“, посочи още той.
Според него има грешки в работата, която е извършвало МВР през годините спрямо групата.
"Не е възможно при толкова сигнали и толкова време, което е минало, да няма никакъв резултат“, отбеляза Йовчев.
Той смята, че външно разследване по случая е “екзотична идея и нищо не го налага“.
"Такива експерти е възможно да бъдат поканени, когато има фактическа сложност при разследването, когато не разполагаме с необходимите технологии или необходимите експерти, за да изследваме дадени процеси и да можем да извадим необходимите информации“, коментира бившият вицепремиер.
Йовчев очаква в следващите дни да стане абсолютно ясно какво се е случило на "Петрохан“ и Околчица.
"Няма как това нещо да бъде прикрито“, отбеляза той.
Още по темата
/
Даниел Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
"Новото правителство в България потвърди прозападната ориентация на малката балканска страна": Западните медии за кабинета "Гюров"
19.02
Гюров каза "Да" на ЦИК
19.02
Манол Генов предаде поста на Юлиян Попов и му пожела "да отключва с мъдрост и да заключва с увереност"
19.02
Нейнски: Основен приоритет ще е подготовката и организацията на вота в чужбина, особено извън ЕС
19.02
Още от категорията
/
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато не се осигуряват достойни условия на труд и когато работят без трудов договор
19.02
Образователният министър при приемане на поста: Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата
19.02
"Продължаваме да работим с дългосрочна визия": Новият министър на туризма официално пое ръководството
19.02
Експерт: 1 февруари е денят, в който започва бюджетната процедура за следващата година – 2027 г., а ние сме в ситуация на удължителен бюджет за тази
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Екатерина Асенова: Призовавам работниците да сигнализират, когато...
22:09 / 19.02.2026
Николай Василев: Служебните правителства по принцип са резервна г...
20:36 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:59 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:59 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
19:24 / 19.02.2026
Емил Дечев пое МВР: Правовата държава не е куха фраза в Конституц...
17:33 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.