Цветлин Йовчев: Ние също можем да бъдем обект на провокация на атака
"Ако говорим за днешния демарш аз мисля, че позитивното е, че веднага имаше остра реакция от всички страни членки на НАТО. Не бива режимът в Русия да има каквито и да било илюзии за това каква ще бъде реакцията, че тя няма да бъде колеблива и ще бъде остра", каза бившият министър.
Цветлин Йовчев посочи още, че според него резултатите от тази провокация не са добри за нас. По думите му "ние не сме подготвени за съвременната война". Като пример посочи противовъздушната охрана на страна като Полша. Дори и тя не е могла да отрази всички 19 дрона, допълни той.
Ресурсно страните членки на НАТО (включително и нашата) не са готови за един въоръжен конфликт.
"Оказа се, че целият ЕС не е в състояние да произведе необходимите боеприпаси, които Украйна има нужда, за да се отбранява".
Спешно трябва да наваксваме тези способности, заяви Йовчев пред БНТ. Ние имаме достатъчно възможност за производство на боеприпаси, но това не е достатъчно, коментира бившият вътрешен министър.
Не е голям процентът и на хората, които биха защитили родината ни, смята той, и това също е сериозен проблем, който трябва да намери своето решение.
"Русия е един изключително сериозен агресор, който е враждебно настроен срещу България. Ние също можем да бъдем обект на провокация и не дай си, боже, и на атака. Така, че от тази гледна точка нещата са много сериозни".
Цветлин Йовчев заяви, че засега "страната ни е лесна мишена", затова трябва да бъдат вложени и много усилия през следващите месеци.
