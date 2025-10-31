Цветлин Йовчев промените, според които занапред председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от парламента по предложение на Министерския съвет, вместо да се назначават с указ на държавния глава в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".
"За жалост, все още политическите партии като че ли са много повече фокусирани върху механизма, по който ще се назначават ръководители на тези структури и това кой ще бъде назначен за ръководител на тези структури, отколкото какво реално се случва в тях", каза още бившият министър.
Според него, все още има технологично изоставане и големи несъответствия по отношение на структурно-организационното функциониране на отделните структури на системата. Йовчев подчерта, че има "важни проблеми, които не е ясно кой трябва да решава и по какъв ред“ – като хибридни заплахи и кибератаки.
"Нашите служби все още са с един архаичен модел от 90-те години на миналия век. Съвремието изисква ефективност, а ефективността може да се постигне единствено чрез системи със способности за извличане, съхраняване и обработка на огромни масиви от информация“, посочи бившият вицепремиер.
Той смята, че за да бъдат модернизирани структурите за сигурност, е необходимо въвеждането на нови професии и изграждане на оперативен анализ като ключов елемент.
"Има много аспекти, в които трябва да се мисли, трябва системата да бъде адаптирана, да се извърши много сериозна трансформация. За жалост, никой в момента не мисли за това", заключи Йовчев.
