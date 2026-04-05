Изключително активно се движдат цените на горивата нагоре. Основната причина, както споменахте, проблемите, които се изпитват и затварянето на Ормузкия проток и липсата на перспектива, скоро да бъда отворен. Ефектът е директен върху регионални борси, като най-голям е ценовият ефект с крайните потребители, особено при дизела, но също така има и сравнително големи повишения при бензина и при LPG. Най-систематичният проблем, който рядко обсъждаме, е всъщност това, че основният проблем на Европа е предимно с доставките на керосин от региона. И много хора ще го видят през цените на билетите. Фактът, че има намален авиационен трафик, който е драматично под средното за този период и също така редовното отменяне на полити, така че това е едно от нещата, за които трябва да сме особено внимателни. Това каза анализаторът от Програма "Геоикономика“ в Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.

Според Николов общият оборот на търсенето на петролни и нефтопродукти намалява драматично, а основният натиск е върху бензностанциите. Той казва, че те изпитват затруднения заради това, че нямат ликвидност и че намаляват покупките, а те трябва да запазват своя персонал, опитвайки се да оптимизират определени разходи: "Това пък съзададе бъдещ проблем, тъй като при евентуален спад на цената на брент на глобалните пазари, цените на горивата в България ще останат сравнително високи доста дълъг хоризонт от време и ще намаляват изключително бавно по простата причина, че именно тези бенстанции всички рискове, които са поели като кредит, за да могат да изплащат заплати ще бъдат прехвърлени в цената в последствие".

Анализаторът коментира, че основният проблем в България не е с веригата на доставки и осигуряването на необходимите количества.

"Картината в България е предимно наличието на ценови шок. Тъй като, както знаете, в България има гарантирани доставки на суров петрол, рафинерията работи. Съответно, основният проблем, който България наблюдава, не е проблем с веригата на доставки, не е проблем с осигуряването на необходимите количества бензин и дизел на пазара. А преди всичко, факта, че ценообразуването навсякъде по веригата зависи от конкретни бенчмаркове, които са пряко обвързани с брент. Тоест самият петрол, който предстои да закупим, ще бъде скъп. Съответно, рафинерията, когато продава на едро регионалния индекс на средиземноморската борса на дизел и бензин вече е отразила поскъпването на брента и това се прехвърля и върху крайните потребители на колонките на бензиностанциите, така че това основният проблем".

Вторичните икономически проблеми са пряко свързани с увеличаването на разходите за логистика, споделя Николов.

"Скъсяването на маржовете на определени услуги, например на таксиметровите услуги, които, както знаете, са с регулирани и фиксирани цени и техният марж драматично намалява, така че може там да се види някакво социално напрежение. Както казах, проблемите с авиационните компании и възможностите за пътуване със самолети, съответно, цените на билетите и възможностите за прекратяване на конкретни полети и естествено, ефектите върху индустриите, пряко свързани с природен газ, като компании, свързани с производство на торове, на стъкло и така нататък".

На въпрос с колко ще се увеличат цените на колонките у нас, той казва: "Зависи много от две неща, първото е как ще се движи цената на бенчмарка брент фючърсите на глобалните пазари, което зависи от развитието на конфликта, както и поведението на американската и иранската администрация. Вторият фактор, разбира се, движението на регионалните борси на нефтени продукти. Нашата борса е Средиземноморската, като там индексите показват, че следват плътно към момента брент, но е възможно да има допълнително поскъпване, ако търсенето и предлагането на конкретни държави се разминава и ако те са много зависими от вноса на керосин, бензин и дизел от трети страни".

И допълва: "Ако конфликтът бъде разрешен в рамките на две седмици, цените на петрола ще запазят сегашната си форма до около 100-90 долара на барел. След започването на възстановяването на движението по протока, цените поетапно или много рязко ще тръгнат надолу, ако обаче конфликтът продължи малко повече, т.е. още 2 до 4 седмици, цените биха могли да продължат да варират между 100 и 110 долара на барел, понеже има резерви, които биха могли да менажират процеса, както и алтернативни доставчици в открито море. И вече ако конфликтът продължи над един месец или над месец и половина бихме могли да видим внезапни скокове на цените на брент нагоре. Като тук вече не се ангажираме, тъй като много зависи до каква степен са изчерпани запасите на конкретни държави, колко точно голям е шокът, дали правителствата са се подготвили с алтернативни мерки, дали няма да се намесват много конкретно в протока, така че да си осигурят преминаването на танкери. Вече висок ръст на цените и рязах скок нагоре - над 110 долара на барел, би означавало активно ангажиране на големите пазари, тъй като вече вече ценовият шок и ефектите върху икономиката могат да са много големи."

"Ако след месец и половина конфликта не е приключил и брента изведнъж скочи от 110 на 140-150 и инвеститорите осъзнавайки, че този процес няма да приключи, съответно и че физическите доставки наистина ще са под риск и че може да има определени ограничения и шокове по отделните сектори, напълно възможно е цената на брент да стигне много високи стойности, при което да има цени на нефтопродуктите, които да откажат потребителите от консумация, което пък би довело до това правителствата или да се ангажират с много големи фискални компенсации, ако имат гарантирани физически доставки от другаде, или съответно, военно да осигурят по някакъв начин протока, тъй като вече говорим за пълен енергиен локдаун на конкретни сектори, което е абсолютно невъзможно да бъде прието спокойно, от който и да е лидер на голям пазар", споделя още анализаторът Цветомир Николов.