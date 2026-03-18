"На остров Крит има над 40 огнища на шап. Има огнище и на остров Лесбос. Агенцията по храните ще свика кризисен щаб заради тези случаи", заяви на брифинг в МС изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.По думите му са предприети действия по нелегалния внос на агнешко месо от Гърция."На всички КПП-та с Гърция вече има служебни лица, които спират транспортните средства, а животните се преглеждат. Основният път на тези животни е към кланици", допълни той."Създаваме контролно-пропускателни пунктове, като ще се проверяват всички превозни средства, натоварени с живи животни", посочи зам.-директорът на ГДНП Цветан Йоцов и допълни, че тези КПП-тата ще бъдат във вътрешността на страната, на около 30 км от границата.