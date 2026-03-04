Д-р Атанас Димитров: Възможностите за разширяване на конфликта в Близкия изток са налице
Основната заплаха според него е включването на европейски страни в конфликта, което би означавало нова ескалация на напрежението. "Надявам се в Европейския съюз да не се пристъпва към прибързани решения, от които после трудно може да се излезе. Реакциите на някои от европейските държави за мен са съвсем очаквани, още повече когато те трябва да защитят собствените си интереси в региона. Тези държави са съюзници на САЩ в НАТО. Ако режимът в Иран посмее отново да изстреля ракети и успее да засегне Европа под някаква форма, това ще означава сценарий, подобен на този в Ирак. Само че не трябва да забравяме, че Иран е няколко пъти по-голям от Ирак, с население над 90 милиона души, което не е етнически хомогенно“, подчерта д-р Димитров.
Най-голямата заплаха за европейските страни, включително България, представлява мигрантската вълна, която се очаква да се насочи към Европа при продължаваща ескалация на режима, допълни експертът.
Наличието на самолети на Американските военновъздушни сили на софийското летище създава напрежение, което ще бъде използвано в предстоящата предизборната кампания, прогнозира д-р Димитров. "Това отново създава рискове по отношение на позиционирането на България и позволява на определени политически актьори да прокарват внушения, че българското летище ще бъде използвано от САЩ за осъществяване на логистична подкрепа на атаки срещу Иран, особено ако конфликтът продължи във времето и се стигне до ескалация“, заяви той.
