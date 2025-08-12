ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещата силна болка в гърлото"
©
Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.
"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.
Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.
Още по темата
/
Бум на болните от COVID-19 в България. Лекари: Следете за температура, болки в гърлото и една особена хрема
10:19
Доц. Атанас Мангъров: Това, което отличава това заболяване от "летните" грипове, е силната болка в гърлото, все едно гърлото се реже с бръсначи
30.06
Васил Велев: Средната пенсия ще нарасне с 10,4%. COVID добавката трябва да отпадне на два етапа
05.03
Д-р Мирослав Спасов: Наблюдава се увеличение на заболеваемостта, основен проблем е самолечението
27.02
Проф. Ива Христова: От студа се свиват кръвоносните съдове, а това води до намаляване на клетките, които могат да се справят с вирусите
21.02
Още от категорията
/
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
14:46
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
13:41
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Sion
преди 11 мин.
Пак се започва
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.