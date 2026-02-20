Д-р Бисер Банчев: Свикнахме с фалшифицирането на българската история от Северна Македония, а забравихме, че корените на тези фалшификации идват от Белград
©
По думите му в конкретния случай има два пласта. Първият пласт е доколко сръбския сайт "Компас“ е научен, като според госта е по-скоро научнопопулярен, и то на границата между научнопопулярното и жълтото. "Това е съвсем кратък коментар, който няма автор. Когато има научна теза, зад нея си застава съответният учен с името, със своята аргументация, дори тя не е пристрастна. Науката също не е имунизирана от безпристрастие, но има си някакви правила, които очевидно отсъстват в този текст,“ разказа д-р Банчев и посочи, че няма конкретен повод или събитие за излизането на подобен непрофесионален текст и вероятно някой просто е пълнел сайта.
"Второто ниво, върху което се струва да говорим е публичен фон, в който се появяват такива твърдения. Това, което е притеснително, е, че с такива твърдения се ангажират водещи сръбски историци, професори и академици, политици участват, православната църква участва,“ каза експертът, като според него в последните 10 години има постоянна тенденция, вече официално с участие на сръбски длъжностни лица на различно ниво, когато се разглеждат събития от Първата световна война, където пропагандата срещу България е много по-интензивна. Това повтаря една друга тенденция, още от времето на Титова Югославия, от 70-те, края на 70-те и началото на 80-те години, когато пък подобни текстове бяха фокусирани върху Втората световна война. Това според него създава една нагласа у сръбското общество, че са жертви (т.нар. виктимизация) на съседните страни, на великите сили, "и България е един от постоянните заподозрени в групата на тези, които мислят лошо на Сърбия и са готови с различна повторяемост да причиняват болка на страдащото сръбското общество.“
Идеите за Велика Сърбия не са загубили своята актуалност и се подклаждат, което е видимо от определянето на р. Искър за същинска граница между България и Сърбия в публикувания текст. "И в сръбското общество, както и в българското младите хора все по-малко четат история и това е единствения начин да бъдат провокирани с подобни текстове, за да може да се подготви някакъв следващо поколение. Трябва да бъдем внимателни, че подобни тези винаги стоят в някои папки, готови да бъдат използвани.“
Още по темата
/
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Костадинов за нападението над българското посолство в Скопие: Къде е реакцията на нашите партньори?
11.01
Българският посланик в Скопие след нападението: Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат защитата, с която се ползваме ние от посолството
11.01
Посолството на България в Скопие след нападението: Липсата на наказания насърчава извършителите!
11.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Още от категорията
/
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
22:48
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
22:24
Доц. Златогор Минчев: България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове
19:31
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
19:27
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
18:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.