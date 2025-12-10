Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
"Министерството на здравеопазването вече разпределя целеви средства, с които се подпомагат младите лекари, които специализират обща медицина, докато си завършат специалността и си отворят практики. Тази система работи и според мен може да се приложи при другите специалности", обясни той.
"Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото. Не се повиши вноската за здраве, остана 8%. Държавните служители продължават да не си плащат здравноосигурителните вноски, това са 550 хиляди души, не е малък ресурс", каза д-р Брънзалов.
Той добави, че от съюза са против биомаркерите да се финансират от перото медико-диагностични дейности, защото те са медицински изделия.
