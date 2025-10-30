Изглежда странно в ХХІ век в европейска страна като нашата да има толкова много хора, които вярват в свръхестественото и конспиративното. За това явление има много причини. Това каза директорът на Държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова в предаванетоВсе още много явления в нашия живот, свързани с природата и с обществено-политическата ситуация, нямат своето научно обяснение, подкрепено със съответните факти, обясни тя. "Ако погледнем това през призмата на религията и вярата, можем да кажем, че това е дело на Сатаната. Когато човек не може да намери решение за медицинския си проблем в науката и в системата на здравеопазване, от тук до решението, че някой ти е направил магия, има само една крачка. Вярата в отвъдното е плод на естественото човешко любопитство да разбере какво се случва след края на земния път, което пък е свързано с нашето дълбоко и съвсем естествено желание да бъдем безсмъртни“, обясни д-р Гълъбова.Психичните болести се лекуват медицински едва от 70-80 години, отбеляза тя. "Преди това тези хора са били изолирани и затваряни, за да не бъдат виждани, и се е смятало, че в тях се е вселил демон. Вече има научно обяснение за нашите заболявания, но продължава отношението към хората, които боледуват от тези болести, като към прокажени и опасни. Съвсем естествено е желанието да не се потърси специализирана помощ, а да се отиде на врачка. В последните 30 години тази тенденция все повече намалява, но я има“, обясни психиатърът.По думите й натрапчивото вярване в свръхестественото и конспиративното може да предизвика психологически проблеми. "Има психози, които като симптом имат такива налудности. Налудността по дефиниция е убеждение, което не може да бъде оборено или разградено с рационални аргументи. Тези симптоми се дължат на промени в мозъка, свързани с повишаване броя на допаминовите рецептори. За това използваме съответните лекарства“, поясни д-р Гълъбова.Много важно е децата и младежите да бъдат научени да анализират критична информация и да търсят причинно-следствената връзка на нещата, които се случват около тях. "Но всички ние сме подвластни на мисленето на база емоции, при което сме склонни да вярваме на това, което пасва на нашата емоция и настройка. Тогава много по-лежерно и безкритично подхождаме към информацията. Щом това, което чуваме или прочитаме като информация обслужва нашата собствена теза и собствена позиция и удовлетворява нашите собствени емоции, ние го приемаме много по-лесно, отколкото ако е нещо друго. Другото го подлагаме на критичен анализ, но това – не. Това като феномен играе изключително важна и недобра роля в обществените отношения. У нас те са изострени до крайност и всеки, който каже нещо, което не пасва на околните, бива етикетиран в едната или другата посока“, посочи Цветеслава Гълъбова.