ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
©
Пред NOVA във връзка с оттегления законопроект, който предвиждаше до 6 години затвор за журналисти, разпространяващи лична информация той каза, че се доверява на експертизата на медийната гилдия. Маджаров обаче направи ясен паралел с лекарската професия.
"Трудно е да си представя, че лекар, като довереник на своя пациент, би могъл да стигне до вариант, в който да реши, че информация за здравословното състояние е достойна за споделяне. Това е категорично забранено от етичния кодекс", подчерта той.
По повод изказването на Тошко Йорданов от ИТН, който посъветва недоволните специализанти "да отидат в Сицилия", д-р Маджаров коментира, че подобни изказвания просто отклоняват дебата от същината.
Според него младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават, като прехвърлят отговорността между различните институции - от министерство през парламента до директорите на болници.
"Всяка институция трябва да вземе решения в рамките на това, което тя може да осигури", категоричен земестник-председателят на БЛС.
Той обясни, че заплатите в болниците се формират на пазарен принцип и зависят от приходите на лечебните заведения.
"Няма директор на болница, който с желание да дава ниски заплати, защото кадровата криза е толкова голяма, че лекарите и сестрите са най-ценното богатство", каза Маджаров.
Той разкри, че предстоят тежки преговори за бюджета на НЗОК за следващата година, като сигналите от финансовото министерство и Касата са, че очакваният ръст на средствата ще бъде "безпрецедентно малък". Това означава, че увеличението на цените на клиничните пътеки, постигнато преди няколко години, ще бъде "изядено" от инфлацията, което ще направи невъзможно и повишаването на заплатите.
По думите му България има една от най-ниските здравни вноски в ЕС (8%), докато в повечето европейски страни тя е между 11% и 14%.
"Трябва да бъдем откровени с обществото и здравноосигурените и да кажем: "Хора, в момента имате право да избирате къде да се лекувате, но изборът е твърде голям и не можем да си го позволим като държава", заяви д-р Маджаров.
Още по темата
/
Андрей Чобанов: Имаме най-много болници на процент население, тоест няма как да отделим качествен ресурс
08.10
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Силви Кирилов: Увеличени са средствата за подпомагане на специализантите, ще дадем възможност на всички в списъка с чакащи
31.07
Здравната комисия прие промени в заплатите на лекарите, гласуват ги след ваканцията на парламента
30.07
Още от категорията
/
Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
11:51
Меглена Плугчиева: Проблемът е в начина на управление, който води до тотално неуправление и занемаряване на Природен парк "Витоша"
11:07
От Асоциация на собствениците на земеделски земи се обявиха против законодателните промени, правени чрез натиск, протести и заплахи
10:46
Симеон Дянков с анализ: Спестяванията на време за пътуване се оценяват на приблизително 1 520 225 евро
09:52
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.