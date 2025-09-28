ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Иван Мартинов: Много хора забравят за терапията си, след като преживеят инфаркт
©
Прегледите са за хора, които са с поставен стент или вече са преживели инфаркт.
"Очевидно има голям интерес. Часовете до края на деня са запълнени. Важно е да видим как са пациентите след процедурата и дали се спазва терапията. Има много хора, които след като се преживели инфаркт например, в даден момент забравят за нея", д-р Иван Мартинов - началник на отделението по инвазивна кардиология.
Д-р Мартинов посочи, че прегледът включва кардиограма, както и периферно-съдова болест. И, ако Световният ден на сърцето е само един ден, лекарят призова хората да посещават профилактични прегледи.
Прегледите продължават до 18.00 часа.
Още от категорията
/
Историк: Не смятам, че средностатистическият гражданин трябва да има по-високо познание от това на завършващ гимназията ученик
22.09
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да се подготвят за извънредни мерки!
22.09
Икономистът Щерьо Ножаров: Ако това се случи, при вдигането на заплатите няма да има инфлация!
22.09
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
22.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.