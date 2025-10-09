ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Иванова: Употребата на вейп, райски газ и наркотици води до тежки увреждания на здравето и психиката ви
© iStock
Срещата е част от Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето срещу употребата на вейп, райски газ и дизайнерски дроги. Учениците имаха възможност да зададат своите въпроси и да разберат опасността от употребата на подобни субстанции от д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог от Клиниката по спешна токсикология на ВМА, съобщиха от ДАЗД.
"Виждаме млади хора, които попадат в болница в тежко състояние, понякога заради чистото си любопитство. Истината е, че съвременните синтетични вещества са непредвидими и често фатални. И децата трябва да знаете т тази истина навреме“, каза д-р Вели на учениците. Не вярвайте на мита, че "веднъж няма да навреди“. Една доза може да е достатъчна, за да причини необратими щети, допълни тя и посъветва децата да не се доверяват на това, което виждат в социалните мрежи – голяма част от "модерните дроги“ са токсични и често фалшифицирани, категорична беше д-р Вели.
"Благодаря на Военномедицинска академия, че и днес са с нас, защото мисията да защитим децата си, е обща. Но за нас е много важно да ви покажем и добрия пример, да ви насърчим да сте още по-добри в спорта, в изкуството, да влагате енергията си в истински важни неща. И какъв по-добър пример от златното ни момиче и вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова, която за пореден път ни подкрепи и се включи в кампанията на ДАЗД, за да може да се срещнете с нея и да научите още повече как се изгражда един успешен не само спортист, но и успешен млад човек“, допълни д-р Теодора Иванова.
"Бъдете целеустремени, не се подавайте на вредни моди, защото това не води до нищо добро. Вярвайте в себе си и преследвайте мечтите си“, апелира към децата Невяна Владинова и пожела на младите спортни надежди много медали и покорени върхове. Вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика подчерта важността на спорта за справянето с опасностите, които заобикалят все повече децата и младите хора. "Доброто е заразно, може да бъдете добри хора и лидери в спорта“, каза още шампионката по гимнастика на децата.
