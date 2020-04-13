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|Ä-ð Êîë÷àêîâ: Ëåêàðèòå íà Çàïàä íè äèøàò ïðàõòà, äàâàìå ïðèìåð êàê òðÿáâà äà ñå ïðàâÿò íåùàòà
"Âå÷å ñå ãîðäåÿ, ÷å ñúì ëåêàð è ÷å ñúì áúëãàðñêè ëåêàð. Íèå ñëàãàìå â ìàëêèÿ ñè äæîá çäðàâíèòå ñèñòåìè íà íàé-áîãàòèòå è ãîëåìè äúðæàâè. Äàâàìå ïðèìåð êàê òðÿáâà äà ñå ïðàâÿò íåùàòà", äîïúëíè òîé.
Ìåðêèòå çà èçîëàöèÿ ñà íàé-åôåêòèâíèÿò ìåòîä çà îâëàäÿâàíå íà ñèòóàöèÿòà, ñìÿòà ä-ð Êîë÷àêîâ. "Òîçè âèðóñ íå å èñòèíñêè îðãàíèçúì. Òîâà å åäíà ìíîãî ïúðâè÷íà ìîëåêóëà, êîÿòî íå ñå ðàçìíîæàâà. Íèå ÿ ïðîèçâåæäàìå. Àêî ñïàçâàìå ìåðêè çà õèãèåíà, òîâà ñúùåñòâî íå ìîæå äà ñå ðàçìíîæàâà. Çíàåì êàê äà ãî îãðàíè÷èì", îáÿñíè òîé.
Ñïîðåä àíåñòåçèîëîãúò âñå îùå íÿìà äîñòàòú÷íî ñòàòèñòèêà çà òîâà êîëêî îò èíôåêòèðàíèòå ñ êîðîíàâèðóñ áèõà ìîãëè äà ñå ïîäëîæàò íà ëå÷åíèå ñ õëîðîõèí.
"Ëå÷åíèåòî èìà è òîêñè÷íè ñòðàíè÷íè åôåêòè è çàâèñè îò ïðèäðóæàâàùèòå çàáîëÿâàíèÿ. Ñòàðèÿò îïèò å îò äåñåòèëåòèÿ, êîãàòî å ëåêóâàíà ìàëàðèÿòà. Ôðàíöèÿ áåøå ïèîíåð, òúé êàòî òàì èìà ìíîãî áèâøè êîëîíèè, â êîèòî ñå íàáëþäàâà ìàëàðèÿ. Òîâà å åäèíñòâåíàòà åâðîïåéñêà äúðæàâà, êîÿòî ïðîäúëæàâàøå äà ïðîèçâåæäà ìåäèêàìåíòà", êàçà îùå ä-ð Êîë÷àêîâ.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âàæíî: Çàáðàíÿâàò äîñòúïà äî ïëàæà, ìîðåòî è Êðàéáðåæíàòà àëåÿ íà Âàðíà!
21:17 / 11.04.2020
Èçâúíðåäíî: Îò ïîëóíîù äíåñ íîñåíåòî íà ìàñêà ñòàâà çàäúëæèòåëíî!
10:08 / 11.04.2020
Çàïîâåäòà çà ìàñêèòå å ôàêò! Äëúæíè ñìå äà ãè íîñèì íå ñàìî íà îòêðèòî!
15:25 / 11.04.2020
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