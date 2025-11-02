Пътят на един млад лекар в България, а и по света – е дълъг. Изпълнен е с много трудности и предизвикателства. Но е и много полезен. Исканията на младите лекари у нас са абсолютно точни – заплатите трябва да са нормални, за една нормална европейска държава. Това заяви гастроентерологът в УМБАЛ "Света Екатерина" д-р Красен Иванов, коментирайки протестите с искания за по-високи възнаграждения и по-добри условия на труд на младите лекари.Той разказа, че е завършил Медицинският университет във Варна през 2014 година. Запознал се със съпругата си в първи курс. "Тя също е лекар. И двамата дойдохме в София, за да търсим своя път в специализацията. След като човек завърши медицина, започва трудният път на специализация. Не винаги има възможност да започнеш веднага в желаната специалност", заяви той.И споделя, че започнал професионалния си път като доброволец. "Работих без заплата няколко месеца. Докато ме оцениха и ми предложиха работа. Бях на около 26-годишна възраст. Може би плюс при мен беше, че бяхме двамата и винаги сме си помагали. Съпругата ми започна специализация в хематологията, а аз бях доброволец в гастроентерологията", спомня си той.Малко след това започнал специализация в една много голяма и авторитетна болница – "Токуда“, където по думите му "научил изключително много". "Имах възможност да работя с изключителни специалисти на световно ниво. Те ми дадоха много, но за да го получа, трябваше да го заслужа. Всеки млад лекар трябва да заслужи това, което иска да постигне. Започваш от най-ниското ниво. Специализантът е на дъното на "хранителната верига“ - даваш дежурства, работиш, за да придобиеш нужните знания и опит", подчерта той.И изтъкна, че "кривата на обучение" е дълга – минимум 12 години, а при някои специалности – до 15–17 години, докато лекарят може да работи самостоятелно. Според него пътят е труден, но когато човек си постави цел и е упорит, нещата се получават.Доктор Иванов подчерта, че на моменти, заради недостиг на пари - е работил и на други места. "Работех и на други места, където можех. Дори известно време и в пластичната хирургия – с цел допълнителни доходи", споделя той пред NOVA.И допълни, че да напусне България винаги е било резервен вариант: "Ако не се получеше специализация и развитие тук, мислехме да заминем за Германия – тогава това беше модерно. Много колеги от моя курс заминаха още тогава. Ходихме на уроци, учихме езика – готвехме се за всеки вариант. Но имахме късмета да попаднем на хора, които ни дадоха шанс да специализираме при тях и реално да се реализираме в България".Гастроентерологът има три деца. И споделя, че да съчетава медицината и семейните отговорности е доста трудно. "Семейството е най-важното, а работата отнема страшно много време – няма фиксирано работно време. Може да си тръгнеш в 4, може и в 8 – зависи дали някой има нужда от помощ. Преди години съпругата ми живееше в Бургас с децата, защото родителите ѝ помагаха повече. Аз работех в София и пътувах всяка седмица – събота и неделя бях при тях, после обратно", разказва той.