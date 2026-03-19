Д-р Мая Аргирова: Да се проверява квалификацията на лекарите преди естетични интервенции
© NOVA NEWS
"Единствено получаваме сведения от колеги и журналисти, проявяващи интерес към случая“, поясни тя пред NOVA NEWS. Д-р Аргирова уточни, че причината за смъртта е септично усложнение след естетичната интервенция.
Според д-р Аргирова етичната комисия може да се самосезира, но проверката по случая трябва да започне от компетентните контролни органи - Изпълнителната агенция "Медицински надзор“. Те ще установят всички детайли: къде е извършена процедурата, квалификацията на лекаря и дали той е имал право да извършва такава манипулация. "Също така трябва да се прецени дали е противопоказно поставянето на филъра в този момент“, допълни тя.
Относно лекаря, за когото се предполага, че е извършил процедурата, д-р Аргирова сподели, че е постъпил сигнал през 2022 г., но той не съдържал доказателства и жалбата не е предвидена за разглеждане. Тя поясни, че сигнали към комисията често се получават относно отношения между колеги или за неудовлетворителни резултати от естетични процедури, но комисията не е следствен орган.
"Комисията има контролната функция и трябва да следи дейността на всички, извършващи медицински процедури. Това включва както пластични хирурзи, така и дерматолози, които извършват естетични манипулации“, уточни д-р Аргирова. Санкциите се определят според установените нарушения, след проверките на контролния орган.
За пациентите тя отправи ясен апел: "Всеки, който обмисля пластична операция или естетична процедура, трябва да се информира за квалификацията на лекаря. Информацията е достъпна онлайн – на сайтовете на Министерството на здравеопазването и на Българската асоциация по пластична хирургия. Това е изключително важно за безопасността на пациента“.
Още по темата
Некроза на носа след естетична процедура в Дупница: Жена съди лекаря, при който след филър друга почина
18.03
Пластичен хирург: Имаме пациентка, на която анестезиолог от софийска болница й е поставил филъри. Възпаление отново, тежка инфекция - белезите са грозни!
17.03
Още от категорията
/
Регионалният министър: Абсурдно е да се коментира има ли мухъл, прозорец и покрив изобщо там, където живеят някои деца в България
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.