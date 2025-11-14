Д-р Мими Виткова: България е водеща по онкологични и сърдечно-съдови заболявания и в същото време не усвояваме парите за профилактика
Тя посочи, че България е водеща по онкологични и сърдечно-съдови заболявания и в същото време не усвояваме парите за профилактика. "След като не могат да се усвоят средствата за профилактика, които в никакъв случай не са достатъчни, можем да направим извода, че наистина нямаме никаква профилактика на заболяванията в България. Някой от Министерство на здравеопазването трябва да отговори по какви програми се извършва профилактиката, т.е. какви са задълженията на общопрактикуващите лекари. От там възниква и другият въпрос – те изпълняват ли тези задължения да извършват изискваната от нормативната уредба профилактика на осигурените лица. Отделяме едни пари, наливаме ги там, където няма нито организация, нито компетентност, профилактиката е нула, след което даваме пари на болници“, коментира Виткова.
Отговорността за липсата на профилактика е в здравната система, посочи тя. Българските пациенти не знаят на какви прегледи и изследвания и на какъв период от време имат право, в какви възрастови групи. "Ние нямаме профилактични програми. Всичко е оставено в една пожелателна сфера в ръцете на общопрактикуващите лекари и виждаме какво се случва. Връщат се 9 милиона, които са заделени специално за профилактика на карцинома на шийката на матката – усвоен е само 1 милион. Това какво е? Кой трябва да извършва тази профилактика? Джипитата нямат компетентност да извършват гинекологична профилактика“, подчерта бившият здравен министър.
В същото време България продължава да е на първо място в Европа по брой на болнични легла на глава от населението. "Най-бедната страна в Европа има най-много болници. Какво ще правим с тези настроени болници, какви ще са тези стратегически болници? Това е прекрасна идея, така трябва да бъде – трябва да има равен достъп, но да видим какво ще предложат нашите политици за реализиране на тази идея. С какви пари ще направят това технологично оборудване? Ами кадри откъде ще намерим? Не виждаме ли какъв е дефицитът на кадри, не виждаме ли какво се случва от десетилетия? Или това е само едно голо пожелание?“, попита Мими Виткова.
