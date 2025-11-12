Според земеделското министерство близо 9500 тона фалшиво сирене е продадено у нас.
"Причината е проста - за да е по-евтино и печалбата да е по-голяма. Има мандри, които не ползват мляко", коментира д-р Сергей Иванов от Активни потребители в предаването "България сутрин".
Той отбеляза, че преди 10 години е имало отделни витрини за имитиращи продукти, но е установено, че оттам не се купува и са започнали "да ги пласират главно през търговия на едро".
По думите му имитациите отиват за хотели, училища, детски градини.
"Все още има нелегална продажба на немаркирани като имитиращи продукти", алармира Иванов.
"Повече от две години в Европейския съюз (ЕС) производството на храни с хидрогенирани индустриални мазнини е забранено. БАБХ и министърът на земеделието си правят оглушки и ще "спечелим" наказателна процедура. Заради двайсетина производители на ментета България рискува санкции", добави той.
Иванов подчерта, че официално се продава нещо, което ни трови.
По думите му евтиното сирене от 10 лв./кг със сигурност не е истинско, но има и сирена по 25 лв./кг, които също не са.
Той е на мнение, че липсва контрол и никой не проследява рисковете по хранителната верига. Според Иванов водещата измама е водното съдържание.
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
©
Още от категорията
/
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
15:38
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
11:30
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:36
Димитър Зоров: Немалка част от продуктите с наименование "българско сирене" имат различни нерегламентирани примеси и добавки
08:23
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.