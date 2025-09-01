ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Сергей Иванов: Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя е с имитиращ продукт
По официална статистика у нас се консумират около 6000 тона фалшиви млечни изделия за половин година. Според експерти обаче реалните количества са в пъти по-големи, като такива продукти най-често се срещат в закуски, евтини заведения, ресторанти, дори и в детски градини и училища.
"Хората не знаят, че ги ядат. Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя е с имитиращ продукт“, посочи д-р Иванов.
Д-р Иванов допълни, че технологията за производство на имитиращи млечни продукти е забранена в ЕС от над две години, но в България продължава да се използва почти безнаказано.
"В Европа няма термин имитиращ продукт. Там се нарича измама и се наказва като престъпление“, категоричен беше експертът.
По закон подобни продукти трябва да се продават отделно, с ясно обозначение и на специални щандове, но това масово не се спазва. Проверки почти не се правят, а органите "се правят на разсеяни“, допълни д-р Иванов.
Основната заплаха идва от използваните хидрогенирани мазнини с трансмазни киселини, забранени в ЕС.
"Има доказана връзка между тяхната консумация и сърдечно-съдовите заболявания. България е шампион точно в тази категория“, припомни експертът.
Фалшивите продукти не само вредят на здравето, но и подкопават доверието към българските производители на истинско сирене и кашкавал. Според д-р Иванов всяка бучка фалшиво сирене замества реален качествен продукт, което вреди на фермерите и икономиката.
На въпрос как потребителите да се предпазят, д-р Иванов беше откровен:
"Няма как да разберете дали яденето ви съдържа фалшив продукт – вкусът и консистенцията често са същите. Единственото, което остава, е четенето на етикети – макар и това да не е гаранция.“
Експертът призова забраната на подобни продукти да бъде приоритет и да се изпълнява с политическа воля. Докато това не се случи, потребителите ще продължат да бъдат мамени.
