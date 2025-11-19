Единственото училище в България, което е одобрено за координатор по образователното направление "Жан Моне“ на мрежа от училища и университети в България, Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния, това сме ние, което показва, че наистина това е изключително важно и ние го отчитаме като свой голям успех. България като държава има голям проблем с гражданската активност и е хубаво да се започне от младите хора. Заради това всъщност ние се спряхме на темата за активността на европейските граждани. Това каза в предаванетонадиректорът на 149 СУ "Иван Хаджийски“ и преподавател по история и цивилизации д-р Стефан Иванов.Инициативата "Жан Моне“ в рамките на Програма "Еразъм +“ – една от ключовите линии за подкрепа на преподаването, научните изследвания и обществения дебат по теми, свързани с ЕС."Това е проект, с който се кандидатства директно в ЕК в Брюксел – конкуренцията е ожесточена, тъй като самото кандидатстване вече е на европейско ниво,“ посочи той и обясни, че проектът представлява опит да се вкарат на една и съща плоскост теорията, която учениците в различните държави членове на ЕС изучават, като по този начин "се опитаме да надскочим теорията и да ги направим посланици на това да бъдат активни европейски граждани“.Проектът предвижда три фази: Първата фаза е разработването на уникален продукт, който ще бъде достъпен през сайта на проекта и ще "въоръжи всички учители в ЕС, които имат желание да запознават своите ученици с това защо би трябвало да са активни европейски граждани, да участват в всички европейски инициативи, каква е практическата полза не само за тях, не само за тяхната страна, а и за ЕС като цяло“.Втората фаза ще изисква най-активните от тези близо 160 ученици да се превърнат в посланици на ЕС сред своите връстници. А третата фаза е свързана с практическите умения, които учениците ще придобият, обясни директорът на училището."Училищата, които сме избрали са доста големи училища и училища, в които има активна енергия,“ посочи д-р Иванов и обясни, че университетски преподаватели, които се занимават с поведенческа психология на младите хора от Академията в град Лодз, Полша, са включени в проекта, като "цялата тази мрежа има потенциал да се развие до степен, до която да остави един продукт, който след това ще се ползва от доста поколения след нас“.