Д-р Мангъров: Повечето деца карат варицелата леко, но има малък процент с усложнения
Очакват ли се други промени – коментира д-р Илия Мангъров, педиатър и началник на Отделението по неонатология в УМБАЛ "Софиямед".
По думите му повечето деца карат варицелата леко, но има малък процент с усложнения. "Има ваксина и тя може да ни спести 9-10 дни боледуване и седене вкъщи. Най-честите усложнения са инфекции върху кожата, меките тъкани, понякога стават пневмонии, по-рядко енцефалити", обясни д-р Мангъров пред NOVA.
Той подкрепя ваксината срещу варицела да стане задължителна. "Най-важният факт е, че спестяваме на децата боледуване, което може и да протече тежко", коментира д-р Мангъров. По думите му ваксината изгражда имунитет за цял живот. Тя е на 2 дози и се прилага след 1 г. Д-р Мангъров обясни, че много рядко има постваксинални усложнения.
