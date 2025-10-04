ЗАРЕЖДАНЕ...
Д-р Николова разкри дали рязката промяна във времето е довела до повече болни
©
“Есенно-зимният сезон настъпва и с него неминуемо ще дойдат вирусите. Точно сега е моментът да си поставим ваксините, за да може да се предпазим от настъпващата инвазия", обясни тя.
“Започна ваксинацията за COVID-19. Към този момент има интерес, има поставени вече ваксини. Очакваме да дойдат противогрипните ваксини, има доста голям интерес и към тях. Не сме спирали ваксинацията срещу пневмококи, която поставяме целогодишно. Апелирам всички, които искат да се предпазят, да го направят сега, когато е най-удачно", коментира д-р Николова.
“За съжаление, неколкократно се предлага в Националната програма за борба със сезонния грип да бъдат включени и децата, за да може тези родители, които искат да ги ваксинират, да могат да го направят безплатно. Но към тази действаща програма децата са изключени, както и пациентите с хронични заболявания. Препоръчвам като специалист по обща и семейна медицина тези пациенти да бъдат защитени, дори и и да трябва да си закупят ваксината", каза тя.
Според нея колкото по-рано се постави ваксината, толкова по-ефективна ще бъде тя, защото сега още не е станала масова инвазията на гриповете.
“Регистрирани са хора с грип, това са “първите птички", но скоро ще бъдат последвани от много. Вече имаме и пациенти, които са с инфекция, грип и COVID-19. Не бива да се подценява. Това са заболявания, които могат да бъдат спрени с ваксина, могат да бъдат профилактирани. Най-добре е да се ваксинираме, а не после да се чудим как да се лекуваме", смята д-р Николова.
“При грипа е типично рязкото, внезапно начало с много висока температура. При COVID-19 има постепенно разгръщане на картината. Миналата седмица имах пациенти, при които се беше променил вкуса, колкото и да е отдавнашен този симптом", разказа специалистът.
“Хубаво е, ако може човек, да си направи тест, защото всеки ден срещам хора с положителен тест за COVID-19, но се разхождат без маска в лечебните заведения. Нека не забравяме, че има и други пациенти, има бременни жени, има малки деца, има хора, които са дошли за преглед за своето хронично заболяване. Трябва да бъдем отговорни както за собственото си здраве, така и за това на останалите", допълни тя.
Още по темата
/
АМ "Хемус" е блокирана
03.10
Честит първи сняг!
29.09
Още от категорията
/
Ловният сезон е открит!
16:17
Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!
11:45
Адриан Николов: През последните 25 години дефицитът на пенсионния фонд е нараснал над 20 пъти – от 400 млн. лв. до 13 млрд. лева
03.10
Пътешественикът Анета Божидарова: В момента, в който човек си купи билет за Япония, всичко друго става лесно
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.