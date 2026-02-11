На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. в агенцията е постъпил и втори сигнал от същите лица. И двата сигнала са адресирани до Държавната агенция за закрила на детето, прокуратурата, МВР и ДАНС. Това обяви днес изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев по време на изслушване в парламента за случая "Петрохан“.На 17 юни в ДАНС е постъпила нотариално заверена декларация от подателите на сигналите, с която ги оттелят."Независимо от това ДАНС предприема действия по извършване на проверка. След приключването ѝ резултатите са изпратени през февруари 2025 г. до Софийската градска прокуратура, като за това и подателите на сигналите са уведомени", каза Денев."Във връзка със смъртните случай на хижа "Петрохан" и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. Подчертавам и, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа "Петрохан", обясни Денев.Той също така посочи, че във връзка с казуса "Петрохан" към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.