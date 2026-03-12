ДБ: ''Лукойл'' продава скъпо гориво, което е придобито на евтини цени!
© ФОКУС
"В България има спекула в цените на горивата - има поскъпване с 15 % за една нощ'', каза Иванов. Той показа декларация за съответствие пред медиите, която всяка една бензиностанция в страната трябва да има залепена на видимо за потребителите място.
''На тази декларация се показва кога е внесено горивото, когато се продава в България и оттам може да се направи извод на каква цена е купено", каза той и показа такава декларация от бензиностанция ''Лукойл''. Според информацията гориво, доставено на 9 март, е внесено в България на 6 февруари и придобито още януари месец.
''Лукойл продава скъпо евтино придобито гориво. Ние настояваме НАП и КЗК, използвайки правомощията им в законите, да направят така, че тази спекула да приключи незабавно. Призоваваме днес министърът на икономиката да привика Румен Спецов, който ръководи "Лукойл" и да поиска обяснения за това, което прави "Лукойл", каза още Иванов.
"Ще има допълнителни приходи от ДДС в резултат на по-високите цени на петрола, това трябва да бъде механизмът, с който да се насочат средства към уязвимите потребители и тези, които най-много са пострадали от поскъпването на горивата. Чуха ни от правителството, работят по въпроса", каза от своя страна Мартин Димитров
Още по темата
''ДПС - Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:50
Още от категорията
/
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:23
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Комисията по отбрана одобри удължителния закон за бюджета и заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията
11.03
Павела Митова отказа да свика извънредно заседание на енергийната комисия: Имам страшно много резерви
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.