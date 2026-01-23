Надежда Йорданова по отношение на новината, че правителството следващата седмица ще внесе за ратификация в НС подписания документ за присъединяването на България към Борда на мира, предаде репортер на ФОКУС.
"Такова правомощие има, процедурата е предвидена с основанието в чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на България. Има практика в нашата страна и с оглед спазването на всички изисквания, ние ще предприемем действия да настояваме именно преди ратификацията да има произнасяне от страна на КС", заяви Йорданова.
По отношение на съпредседателят "Да, България" Божидар Божанов коментира темата с промените в Изборния кодекс и липсата на кворум в Народното събрание.
"Явно липсва мнозинство за каквото и да било, особено за оптичните скенери. Може би твърде многото гласове на опозицията, на експерти са убедили управляващите, че това ще бъде огромен скандал и рискува изборния процес. Ние смятаме, че тази тема трябва да приключи. Няма повече никакво време за експерименти с Изборния кодекс", каза той.
ДБ поиска КС да се произнасе преди ратификацията за Съвета на мира
