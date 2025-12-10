Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
"Призоваваме това да се придвижи бързо към комисии и пленарна зала. Ако това не се случи между първо и второ четене на бюджета, ние ще предложим отново това, защото охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал е, че руското ГРУ е влязло в България, за да отстранява Пеевски. Никога Русия не е била срещу Делян Пеевски", каза Мирчев.
Той допълни, че всеки депутат трябва да бъде равнопоставен.
"Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание. В момента Пеевски, освен НСО, го пазят и баретите от Специализирания отряд за борба с тероризма, полиция, жандармерия и частна охрана. На тази гавра с българската държавност трябва да се сложи край", каза още съпредседателят на "Да, България".
По отношение на предстоящите дебати по вота на недоверие срещу правителството Божидар Божанов, заяви:
"Очакваме той да бъде подкрепен от всеки, който има останал грам политически инстинкт".
Той посочи още, че санкциите по закона "Магнитски" следва да бъдат прилагани и определил вота като "вотът на протестиращите от площада", като допълни, че управляващата власт според тях вече е загубила легитимност и че гражданската подкрепа за промяна нараства дори сред хора, които не са на улицата.
