ДФ "Земеделие" захрани сметките на над 8,4 хил. тютюнопроизводители с близо 32 млн. евро
Размерът на подпомагането бе обсъден и договорен в рамките на Консултативния съвет по тютюна, който се проведе на 26 януари 2026 г., а бюджетът, в размер на 32 222 000 евро (63 020 754,26 лева) бе утвърден на заседание на Управителния съвет на ДФЗ.
Размерът на единично плащане по отделните сортови групи тютюн, по които е изплатена финансовата подкрепа са определени със Заповед на министъра на земеделието и храните, публикувана както на сайта на ДФЗ, така и на сайта на МЗХ. Средствата са насочени към земеделски стопани, отглеждали тютюн от сортовете "Басми“, "Каба кулак“, "Бърлей“ и "Вирджиния“.
Припомняме, че преходната национална помощ за тютюн се определя за килограм, на базата на годишното количество, изкупен качествен (1 – 3 клас) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период 2016-2018 г. Тя се изчислява на килограм, на основата на данни от Регистъра на тютюнопроизводителите.
