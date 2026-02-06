Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) изплати близо 6,8 млн. евро (6 790 873 евро) на 30 бенефициери с подписани договори по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 (ПМДРА 2021–2027). От преведените средства 4 608 796 евро са безвъзмездна помощ за изпълнението на 10 публични проекта. Останалите 2 182 077 евро са оторизирани на 20 фирми, които реализират частни инвестиции. Финансовата помощ е подпомага дейности по контрола и правоприлагането, модернизацията на пристанищна инфраструктура, събирането и обработката на данни за управлението на сектора, екологични услуги в аквакултурите, както и инвестиции и иновации в преработката и производството.На "Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД са преведени 1 932 683 евро по ПМДРА 2021–2027. Плащането е направено съгласно Споразумение за финансиране на финансови инструменти, които представляват специализирана форма на подкрепа. Това са средства от европейските фондове и националния бюджет, които се предоставят при споделено управление. Те дават възможност за допълнително привличане на ресурс от частния сектор, насочена към икономически жизнеспособни проекти.Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) е получила общо 652 527 евро за три проекта. Те са за научна дейност, контрол и надграждане на системите на Агенцията в съответствие с изискванията на Общата политика в областта на рибарството.На община Поморие са преведени 1 387 088 евро по два проекта на по мярка 1.1.1 "Контрол и правоприлагане“ за подобряване на инфраструктурата на лодкостоянка в гр. Ахелой и рибарското пристанище Поморие. Целта на инвестицията е улесняване разтоварването и съхранението на нежелания улов.Община Царево е получила 560 009 евро също за изпълнението на два проекта по мярка 1.1.1 "Контрол и правоприлагане“ за благоустройство и модернизация на Пристанище "Мичурин“.На Община Бяла са преведени 76 489 евро по два проекта по мярка 1.1.1 "Контрол и правоприлагане“ за модернизация и оборудване на рибарско пристанище "Чайка“.ДФ "Земеделие“ изплати 451 336 евро на 11 бенефициента по мярка 2.1.2 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ от ПМДР 2021-2027 г. Подкрепата се предоставя под формата на компенсация за производители на аквакултури от риба за прилагане на методи за производство на аквакултури, съвместими със специфичните изисквания за управление на защитените територии и защитените зони от мрежата "НАТУРА 2000“. Компенсациите се предоставят за нанесени щети в стопанствата за аквакултури от видовете голям и малък корморан, къдроглав и розов пеликан, сива чапла и видра.С финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело и рибарство останалите частни кандидати осъществяват широк кръг от дейности. Повечето проекти имат за цел да увеличават производствения капацитет на съществуващи рибовъдни ферми и рибопреработвателни предприятия. Други са насочени в сферата на иновациите и високотехнологични решения при производство на аквакултури.