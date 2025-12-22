ДКСБТ представи седмичен обзор за цените на храните. Председателят на комисията Владимир Иванов даде брифинг за медиите, на който беше представен седмичният обзор за движението на цените на едро на основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.По време на събитието беше направен и обобщен анализ на ценовата динамика за периода от 1 януари до 22 декември 2025 г., като акцент бе поставен върху влиянието на външните фактори, сезонността и логистичните разходи върху пазара.В брифинга участие взе и Александър Колячев член на КЗК председател на Комисия за защита на потребителите и Цветислава Лакова, който коментира отражението на ценовите промени върху потребителите и необходимостта от засилен пазарен контрол и прозрачност, предаде "Булфото".От ДКСБТ подчертаха, че наблюдаваните ценови колебания са в рамките на нормалната пазарна динамика и не се отчита наличие на извънредни или спекулативни процеси на пазара на храни.