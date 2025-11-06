ДНСК започва масови проверки заради застроени речни корита
©
През октомври месец Зелено движение изпрати сигнал, придружен от картен материал, до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на околната среда и водите за нарушения в 48 речни корита, върху които са построени 214 сгради.
От партията се обърнахме с апел да се спре планираното застрояване в поземлените имоти, разположени в корита на реки и дерета, както и в техните заливаеми ивици.
В резултат на подадения сигнал в началото на ноември т.г. от Зелено движение са получили отговор от началника на ДНСК инж. Лиляна Петрова, че е изпратено разпореждане до началниците на РДНСК Бургас, РДНСК Варна, РДНСК Смолян, РДНСК Добрич, РДНСК Велико Търново, РДНСК Софийска област, РДНСК София, РДНСК Благоевград, РДНСК Кърджали, РДНСК Хасково, РДНСК Стара Загора и РДНСК Сливен за извършването на съвместни проверки по документи от служители на РДНСК и съответните Басейнови дирекции, които да установят наличието на: строителни книжа на строежите, посочени в сигнала на Зелено движение, съответните съгласувателни становища от Басейновите дирекции, РИОСВ за горецитираните строежи и данни за уведомяване на съответните Областни управители.
Началникът на ДНСК се ангажира и да предостави пълната информация от проверките.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Още от категорията
/
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към много тъжен и позорен финал, защото лъжат
05.11
Икономисти се захванаха с кампания, която да промени статистиката, че 1,9 млн. българи живеят в населено място без аптека
05.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.