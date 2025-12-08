От "ДПС-Ново Начало" публикуваха часа и местата на митингите в различните градове в страната. Протестите са в защита на стабилността в България.Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета, инициира ДПС.Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции.Ще кажем “НЕ на омразата!", защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение.И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията!Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората".Митингите ще се проведат във вторник, 9.12. 2025 г., от 18 часа както следва:Белица - центъра на градаРуен - площада пред общинатаПровадия - централен площадВелико Търново - пл."Майка България"Видин - площада пред общинатаВраца - площад между читалището и общинатаКрушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"Кърджали - пл.“Освобождение"Кюстендил- пл."Велбъжд"Луковит- централен площадМонтана - пл. “Жеравица" пред сградата на обл.администрацияСърница- пред общинатаПлевен - пред ДКТ "Иван Радоев"Асеновград - площад "акад. Николай Хайтов“Разград - пл."Независимост"Ветово (област Русе) - пред общинска администрацияДулово - площада пред общинатаСливен - пл.,,Цар Освободител"Смолян - бул."България" 67Ботевград - централен градски паркТърговище - пред сградата на Драматичен театърХасково - пл. "Свобода“Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"Ямбол - на площада до общината.