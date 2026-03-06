"ДПС - Ново начало" иска изслушване на шефовете на Митниците, Държавния резерв и "Лукойл"
ПГ на ДПС-НН предлага в Народното събрание да бъдат изслушани служебния министър на финансите Георги Клисурски, директорът на Държавна Агенция "Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения управител на "Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.
Народните представители искат да бъдат информирани за това какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.
В мотивите вносителите на искането за изслушване посочват, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток – коридор, тесен едва 33 км. Към днешна дата Ормузкия проток ефективно е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент.
Вносителите заявяват: “Ние от "ДПС - Ново начало" споделяме притесненията на българските граждани и бизнеса, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти.
Хората и бизнеса на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт".
