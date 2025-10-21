ЗАРЕЖДАНЕ...
ДПС-Ново начало изпраща писма до КЗК и КЗП: Очаква информация за взетите мерките срещу спекулата на цените
"Необходимостта от категоричен ангажимент на държавата за прилагането на мерките срещу спекулата на цените на продуктите от потребителската кошница обсъдиха на заседание на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО. След срещите и приемните с граждани, които народните представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО провеждат всяка седмица, депутатите информираха, че в районите им хората изпитват притеснения и затруднения, заради спекулативно нарастване на цените.
Депутатите обсъдиха практиките за натиск върху цените на храните в европейските страни и конкретно Гърция и Румъния, които имат модели, с действието на които поевтиняването на основни хранителни стоки е между 10% и 45%.
ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО вече предложи мерки за олекотяване на натиска на инфлацията върху храните, но освен това беше отчетено значението на контрола от компетентните органи от страна на държавата.
Затова депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО взеха решение да изпратят писма до КЗК и КЗП, с които да изискат информация за изпълнението на мерките срещу спекулата на цените, за да се подготвят следващите законодателни инициативи, с които да бъдат защитени хората от спекулата", съобщиха от формацията.
