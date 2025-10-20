ЗАРЕЖДАНЕ...
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
©
Заради това с решение на ПГ на "ДПС-Ново начало" беше изпратено писмо на министъра на финансите Теменужка Петкова, в което се настоява за спешни действия в координация с администрацията на президента за обезпечаване с постановление на Министерски съвет, на необходимия финансов ресурс за закупуване на превозни средства и за необходимия за това персонал, съобщиха от пресцентъра на партията.
Президентската администрация трябва да разполага със собствен автопарк, както всички държавни институции, независимо от това кой е заемащият длъжността президент, защото е важна институцията, не персоната, която я представлява в определен отрязък от време.
Изпълнителната власт трябва да даде възможност за осигуряване на необходимите превозни средства на президентската институция, такива каквито се полагат на всяка структура от държавната администрация.
Съветниците и секретари на Радев не са по-привилегировани от чиновниците и служителите в министерствата, агенциите и пр. държавни структури, и те трябва да бъдат обслужвани от автопарк на институцията, каквато е общата практика.
Евтините ПР-номера на Радев да се вози в колата на съпругата си създават трудности и напрежение за служителите от НСО и МВР, струват скъпо - тъй като за сигурността му е впрегнат огромен човешки и технически ресурс, заради неспециализираните автомобили и разходки - демонстрации, компрометират авторитета на президентската институция и на държавата, а "опаковането“ на това действие като акт на съпричастност към служителите е откровена демагогия и лицемерие.
Но така или иначе, Радев си отива и по Конституция повече няма право да заема този пост, но институцията остава и тя трябва да има възможност да работи с пълен капацитет и авторитет, както се полага в европейска държава.
Още по темата
/
Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО
17.10
Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР
20.09
Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга
15.09
Още от категорията
/
Външният министър: България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир
15:33
Даниел Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти, за да залеят Европа с нелегални мигранти
10:35
Александър Йорданов: Няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "НЕ"
19.10
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
Страхил Делийски: Засега нещата ще се решат с изпускане на парата, по-голяма динамика очакваме напролет
19.10
Даниел Вълчев: Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.