Илияна Йотова с представители на "ДПС – Ново начало".
На "Дондуков 2" пристигнаха зам.-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутата Атидже Алиева-Али.
По думите на Йотова президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на НС.
"Приемете моите дълбоки убеждения, че тези консултации са много необходими на всички нас в този момент. Целта е да проведем честни, прозрачни избори, това е най-важната задача на служебния кабинет", обърна се към тях Йотова.
Искра Михайлова пожела ползотворна работа, вяра и сили, за да се справи президентът със задачата да се грижи за интересите на народа. "Служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата", допълни Михайлова.
По-късно днес са срещите с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ".
"ДПС – Ново начало" при Йотова: Служебният премиер трябва да има доказан административен опит
© ФОКУС
Още по темата
/
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
Елисавета Белобрадова: Предлагам себе си за служебен премиер, дори нещо да объркам, няма да е фатално
03.02
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
03.02
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
01.02
Още от категорията
/
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
12:32
Центърът за развитие на човешките ресурси и Изпълнителната агенция за българите в чужбина обединяват усилия
03.02
Икономисти: "Безумно" е евентуално актуализиране на удължен бюджет, политическата ситуация е ключова
03.02
Костадинов: Лекарите напускат. Отделението по детска хирургия в окръжната болница на Варна ще затвори врати на 1 март
02.02
Бивш посланик на България в Русия: При сделка с "Карлайл" има по-голяма вероятност "Лукойл" да върне обратно активите си
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
23:01 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
18:12 / 03.02.2026
Йотова продължава с консултациите с парламентарните групи
15:51 / 03.02.2026
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 м...
15:52 / 03.02.2026
Асен Василев: Календарът показва, че 19 април е най-бързата възмо...
15:30 / 03.02.2026
На крачка от незабавното прехвърляне на пари през мобилните телеф...
15:07 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.