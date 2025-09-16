ЗАРЕЖДАНЕ...
"ДПС - Ново начало" създава интерактивна карта на водите
©
Парламентарната група прие предложението на народния представител Хюсеин Хафъзов да бъде създадена интерактивна карта за състоянието на водоснабдяването и канализацията, която ще отразява всички видове проблеми, свързани с водите, както и институциите и структурите, отговорни за разрешаването на проблема, която да е динамична и да отразява в реално време на какъв етап е разрешаването на проблем в конкретна точка.
Зам.-председателят на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов препоръча на депутатите да проведат срещи във всички общини от избирателните си райони, като се срещнат и с представителите на местната власт и с местните структури на ВиК холдинга и да бъде обобщена актуалната информация, проблемите, потенциалните рискове и проектната готовност на общините за тяхното краткосрочно и дългосрочно разрешаване.
"Ще следим много внимателно работата на Борда за водите, ще подкрепяме институциите и ще ги коригираме, ако не си вършат работата в полза на хората", каза Анастасов. "Най-важното е да използваме тежестта на парламентарния контрол и да накараме институциите да работят".
Народният представител Атидже Алиева - Вели настоя да бъде обърнато и специално внимание на инфраструктурата, която подава вода към земеделските производители, както и приемането на краткосрочни и дългосрочни мерки за водните ресурси, ползвани от бизнеса.
На своето заседание парламентарната група на ДПС-НОВО НАЧАЛО обсъди изготвянето на Стратегически план на ДПС-НОВО НАЧАЛО за решаване на проблемите на безводието.
ДПС-НОВО НАЧАЛО определя решаването на водната криза като едно от най-големите предизвикателства.
Народните представители решиха да бъде изготвен Стратегически план за управление на водните ресурси на територията на Република България, който предвижда да бъдат разписани ясно всички мерки за преодоляването на кризата с водата. С оглед на изготвянето на документа се предвиждат редица срещи с институции, представители на местната власт, бизнес организации, университети, асоциации на земеделски производители.
ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО системно работи по преодоляването на проблема с безводие, като до момента е провела редица срещи с местната власт в резултат на които бяха изготвени на предложенията, които бяха включени в Доклада на комисията по безводие. По инициатива на председателя на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски през август бе свикано и извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите, която изготви и прие Решение за спешни мерки за преодоляване на кризата с водоснабдяването. Решението бе прието от Народно събрание и бе сформиран Национален борд по водите, който от днес вече работи.
Още по темата
/
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
13:00
Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
11.09
Мая Манолова: С въвеждането на такса "Водомер" правото за достъп до вода ще се превърне в лукс
08.09
До три месеца правителството трябва да представи в парламента план за справяне с водната криза
04.09
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
03.09
Още от категорията
/
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
11:25
Поискаха оставката на председателя на ДАБД: Обществото не познава тази институция, не й вярва и не я следва
10:56
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората! Правителството може да разчита на нас, докато работи за хората и държавата
08:28
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
15.09
Проф. Георги Касчиев: Поради близостта на казусите в Унгария и в България, трябва да се наблюдават действията на Комисията по отношение на проекта за АЕЦ "Пакш-2"
15.09
Калин Стоянов: Президентът Радев да каже как е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга
15.09
Зорница Славова: Над половината от тези училища за трета поредна година имат среден резултат под 3.00, т.е. слаб 2 и нещо
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.