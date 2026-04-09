За проверка на действията на служебното правителство и конкретно МВР, представяни като “противодействие на престъпления срещу избирателните права на гражданите, свързани с продаване и купуване на гласове" алармира международните наблюдатели и институциите ДПС, съобщават от пресцентъра на "ДПС-Ново начало" за ФОКУС.

Сигналите са изпратени до мисията на ОССЕ в България, мисията на ПАСЕ в България за изборите, комисията ЛИБЕ на Европейски парламент, НПО-та ангажирани с Щита за демокрацията на ниво Европейски съюз, Правна комисия на Конгреса на САЩ, която публикува през февруари Доклад за неправомерна намеса на ЕК в избори в страни членки на ЕС и в САЩ, както и до партньорски организации от Унгария, Чехия и Полша.

В тях се посочват редица нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение, незаконосъобразни претърсвания и изземания, задържане и принуда, психологически натиск и сплашване.

"Системното провеждане на разпити по анонимни и недоказани сигнали и презентирането като легитимни на списъци, предоставени от източници, представени като медии, но тясно обвързани с други участници в изборите - ПП-ДБ, дава основания да бъде поставена под съмнение както обективността, безпристрастността и отговорността на органите на МВР, така и да бъде проверявана тяхната ангажираност с изборни резултати на близките им партии", се казва в прессъобщението.

ДПС посочва конкретни казуси, засегнали над 150 потърпевши от незаконосъобразната дейност на МВР лица.

Отделно от това внесените жалби от засегнати и потърпевши лица, подадени към българските правораздавателни институции, са близо 40.