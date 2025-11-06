Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Ако документацията е скрита, това е повод за оставка. Това заяви Йордан Иванов от ДСБ.
"Искаме министърът да дойде тук и даде план за това как ще продължи процесът по изграждане на Национална детска болница. Общественият съвет е направи явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях", добави той.
"Той вместо да се извини, прима тази оставка и така стигаме до днес, когато ние искаме изслушване на министъра в утрешния ден сутринта", допълни Йордан Иванов.
"Имаме нов национален скандал и това е случая с оставката за Национална детска болница. Това е силно притеснително събитие, защото от Обществения съвет даваха гаранция за прозрачност. Сега, като има оставка, която Силви Кирилов по необясними причини, процесът за детската болница е делегитимиран", посочи още Иванов.
"Фокус" припомня, че по-рано днес Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка, която бе приета от здравният министър Силви Кирилов.
ДСБ искат изслушване на министър Кирилов заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница
