Ивайло Мирчев на пресконференция в Народното събрание.
“Абсурдна е оценката на правителството, че въвеждането на СУПТО ще докара 320 млн. евро допълните приходи в бюджета. Софтуерът може да бъде заобиколен и тези, които укриват приходи, ще продължат да го правят", допълни Мирчев.
Според съпредседателя на “Да, България" Божидар Божанов, целият бизнес ще бъде подложен на абсолютен тормоз – “това е в "добрия“ случай. В лошия случай въвеждането на СУПТО въобще няма да се случи, както през 2020 г., но отново бизнеса ще плати милиони".
Божанов уточни, че изискването за въвеждане на СУПТО важи за всички, включително аптеки и предприятия, а не само за ресторанти и кафенета и допълни, че инфраструктурата на НАП не е подготвена за тази промяна, нито агенцията има капацитет да проверява всичко това. Изискванията на НАП "осакатяват“ самия софтуер и го правят неконкурентен, ако една компания иска да се разраства извън страната.
“СУПТО е сложно, скъпо, тежко, "чупливо“, средство за събиране на данъци, което не събира данъци", категоричен е Божанов.
От "Да, България“ предлагат алтернатива на този подход, която включва разработването на Закон за фискализацията, който да бъде приет през 2026 г., след достатъчно време за реализация и сериозен дебат. "Вместо свръхрегуалция, НАП трябва да се фокусира върху по-добра оценка на риска, включително чрез използването на изкуствен интелект“, заяви Божидар Божанов.
"Да, България": Всяко кафене и магазинче ще трябва да плати 500 евро
