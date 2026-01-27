"Да, България" иска проверка на бонусите в министерствата и възнагражденията в съдебната система
© ФОКУС
"Години наред корупционният модел "Борисов–Пеевски“ системно и последователно превърна част от институциите в машини за репресии и своеобразни бухалки, а други – в имитационни структури. Формално те работят според правомощията си, но реално разходват десетки милиони без полза за обществото“, заявява съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев.
Мирчев посочва като пример именно Сметната палата, която е заложила като приоритет за тази година проверки дали е спазен законът при определянето на допълнително материално стимулиране в публичния сектор и дали размерът на бонусите е адекватен. В обхвата на планираните одити обаче попадат малки по бюджет и численост структури – Министерствата на културата и спорта, Комисията за защита на потребителите, както и седем средни училища в Южна България.
"В тези училища изплатените за година бонуси на учителите едва ли надвишават сумите, изплатени само на председателя и заместник-председателите на Сметната палата. Мое скорошно проучване установи шампионите по ДМС в публичния сектор – Агенцията за социално подпомагане, АПИ, Главна инспекция по труда и Държавен фонд "Земеделие“. Най-значителен обаче е размерът на бонусите в съдебната система – ВСС и прокуратурата, които остават извън обхвата на планираните одити“, подчертава Мирчев.
По думите му с подобен подход Сметната палата на практика пропилява десетки милиони левове за маловажни и безполезни за обществото одити.
"Изборът на обекти за одит очевидно и неслучайно засяга сравнително незначителни организации, вместо ключови институции с висок финансов и обществен риск. Международните стандарти изискват Сметната палата сама и без външно влияние да определя одитната си програма. В критериите за оценка обаче е включен подкритерий ‘приоритети на правителството’. Тези приоритети трябва да са обект на одит, а не критерий за избор. Това създава впечатление за възможност одитите да се определят според политическия дневен ред, което противоречи на принципа на институционалната независимост“, заключва Мирчев.
Още по темата
/
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията на участието на България в Съвета за мир
23.01
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК
22.01
Кирил Петков: Лена Бориславова е направила повече за страната от много от своите най-шумни критици
21.01
Още от категорията
/
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
10:37
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
09:55
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.