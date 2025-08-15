Сподели close
От "Да, България" отговориха на изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, касаещо държавните имоти

В своя публикация във Фейсбук от партията заявяват, че ГЕРБ "свали фалшивата си маска на дясна партия". 

"Наложи "Магазини за хората" за кефа на Пеевски, административно вдигна таксите и прие правила, които отварят вратата за брутален бюрократичен рекет — сега Борисов се оплаква, че "група леви партии" се тревожат за държавните имоти", пише в позицията.

Полтическата сила посочва, че коалицията "Демократична България", в която участва, е предложила решение на казуса с държавните имоти с отпаднала необходимост. 

"Демократична България предложи изцяло дясно решение по темата, но "лявата" ГЕРБ мълчи. В компанията на Пеевски Борисов следва ляво‑популистка посока, зададена от неговия ортак: Пеевски спуска задачите, а Борисов и кабинетът изпълняват турбо‑популистката "програма за хората", посочват в публикацията си.