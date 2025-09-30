ЗАРЕЖДАНЕ...
"Да, България" със законопроект за задължително използване на боди-камери от служителите на ИААА
©
Законопроектът изисква, при осъществяване на контрол по Закона за автомобилните превози и по Закона за движението по пътищата, служителите на ИААА да имат включени боди-камери.
От партията заявяват, че това, което видяхме с камионите на Роби Уилямс, едва ли е изолиран случай, и припомнят, че преди десетина години беше хванат бивш шеф на ИААА със стотици хиляди в кеш в гардероба.
"Да, България“ настоява законопроектът да бъде разгледан максимално бързо, защото "усещането за корупция“, както в ГЕРБ наричат поголовната корупция в България, трябва да бъде пресичано категорично, докато се превърне в усещане за нормална европейска държава.
Още по темата
/
Шефът на "Автомобилна инспекция" към ИААА: Назначена е проверка в областния отдел в София за една година назад
09:19
Трайчо Трайков: Шофьорите от екипа на Роби Уилямс нямали пари в брой, един юнак ги е накарал да ходят пеша до някакъв далечен банкомат за 700 евро!
29.09
Още от категорията
/
Росен Желязков: Операцията по евакуацията на българи от Газа беше добре координирана и безопасна
10:11
Днес трябва да започне публикуването на данни от търговските вериги в интернет портала "Колко струва"
08:21
Честит първи сняг!
29.09
Димитър Гърдев: Догодина ще бъде истинско състезание между държавите членки на ЕС за новите средства
29.09
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
29.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камиони...
22:44 / 29.09.2025
Честит първи сняг!
22:01 / 29.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.